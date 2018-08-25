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Belçika'da ilk sıra Hamilton'ın

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak

Belçika'da ilk sıra Hamilton'ın
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Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7,004 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının son seansı, yağmur altında yapıldı.

Lewis Hamilton, 1.58.179'luk derecesiyle kariyerinde 78. kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Ferrari'den Sebastian Vettel, 1.58.905 ile 2'nci, Force India-Mercedes'ten Esteban Ocon ise 2.01.851 ile 3. en iyi zamana imza attı.

Pilotlar klasmanının zirvesinde, 213 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 189 puanla Vettel ve 146 puanla Raikkonen izliyor.

Belçika Grand Prix'si 26 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

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