Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası, geçtiğimiz gün yapılan Mustafa Kemal Atatürk Anısına Enduro Yarışı ile devam ederken, Hasan Çeto günün en hızlısı oldu

2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, geçtiğimiz gün Karaağaç PineValley arkasında hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapılan yarışla devam etti.

Yarışmacılar biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçtiler. Sezon başından beri ilginin büyük olduğu yarışta 29 yarışmacı mücadele etti. Baştaşlar İnşaat’ın sponsorluğunda; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Türk ve Capital FM’in katkılarıyla organize edilecen yarışa seyirciler de büyük ilgi gösterdi. Motosiklet ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 7 sınıfta mücadele verilen yarışta motosiklet kategorisinin en hızlısı Hasan Çeto oldu. ATV kategorisinde ise Buğra Tabak günün en hızlısıydı. ATV 1’de Buğra Tabak, ATV 2’de Halil Ersoy, ATV 3’te Şevki Akdeniz, ATV 4’te Sona Singh ve Genç ATV’de İlkay Beşok ilk sırada yer aldılar. MX1A’da Yunus Özyay, MX1B’de Hasan Çeto ve MX2’de ise Hasan Sezgin podyumun zirvesindeki isimlerdi. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar İnşaat direktörlerinden Ahmet Baştaş ve şirket yetkilileri ile Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri verdi.

ATV1

1.Buğra Tabak 09.59.681

2.Fevzi Havutcu 11.16.442

ATV2

1.Halil Ersoy 10.32.217

2.Doğuş Acaröz 11.38.289

ATV3

1.Şevki Akdeniz 11.12.633

2.Vural Tabak 11.20.933

ATV4

1.Sona Singh 10.40.837

GENÇ ATV

1.İlkay Beşok 13.26.303

MX1 A

1.Yunus Özyay 13.01.103

2.Yücel Topcu 13.03.053

MX1 B

1.Hasan Çeto 11.58.346

2.Ali Savaşan 13.53.182

MX2

1.Hasan Sezgin 13.30.605

