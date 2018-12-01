Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve KyreniaOff Road Derneği’nin ortak organizasyonu olan “Yusuf Hüdan Offroad Rally-Sprint” yarışı yapıldı. Yarışta birinci Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi oldu

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Kyrenia Offroad Derneği’nin ortak organizasyonu ile bu sezon ilk kez organize edilen Offroad Rally-Sprint Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı dün(1 Aralık 2018 Cumartesi)Tatlısu’da yapıldı. Yakın zamanda kaybettiğimiz, camianın sevilen isimlerinden Yusuf Hüdan anısına gerçekleştirilen yarış, Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destekleri ile yapıldı.8 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle gerçekleştirilen yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yaparken, Güven Sigorta, Telsim Vodafone ve Capital Radyo da destekte bulundu.

Yarışın son etabında büyük bir farkla en iyi dereceyi elde eden Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi zirvede yer alırken, ilk etapta en iyi dereceyi elde eden Argun Çağıl-Harun Çakır ikilisi ikinci, Niyazi Bedel-Hakan Güney ikilisi ise üçüncü oldu. Genel klasmanda ilk 3 sırada yer alan ekipler aynı zamanda T4 sınıfının da podyumunu oluşturdular. ATV-UTV kategorisinde ATV ile yarışan Sona Singh birinci, UTV ile yarışan Iraz Tuğberk-Efe Özhakkı ikilisi ise ikinci oldu. Sınıf T1’de Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi, Sınıf T2’de HüdaHüdan-Hasan Reyhan ikilisi ve Sınıf T3’de Göksel Macila-Yücel Topcu ikilisi ilk sırada yer alan ekipler oldular. Etapların tamamlanmasının ardından Zambak Tatil Köyü’nde yapılan ödül töreninde Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Merhum Yusuf Hüdan’ın kızı TuğdemHüdan, Merhum Yusuf Hüdan’ın en yakın arkadaşlarından Öcal Topal, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Başkanı Hakan Kofalı, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu dereceye girenlere ödülleri takdim ettiler.

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