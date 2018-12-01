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Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede

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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve KyreniaOff Road Derneği’nin ortak organizasyonu olan “Yusuf Hüdan Offroad Rally-Sprint” yarışı yapıldı. Yarışta birinci Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi oldu

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Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Kyrenia Offroad Derneği’nin ortak organizasyonu ile bu sezon ilk kez organize edilen Offroad Rally-Sprint Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı dün(1 Aralık 2018 Cumartesi)Tatlısu’da yapıldı. Yakın zamanda kaybettiğimiz, camianın sevilen isimlerinden Yusuf Hüdan anısına gerçekleştirilen yarış, Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destekleri ile yapıldı.8 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle gerçekleştirilen yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yaparken, Güven Sigorta, Telsim Vodafone ve Capital Radyo da destekte bulundu.

Yarışın son etabında büyük bir farkla en iyi dereceyi elde eden Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi zirvede yer alırken, ilk etapta en iyi dereceyi elde eden Argun Çağıl-Harun Çakır ikilisi ikinci, Niyazi Bedel-Hakan Güney ikilisi ise üçüncü oldu. Genel klasmanda ilk 3 sırada yer alan ekipler aynı zamanda T4 sınıfının da podyumunu oluşturdular. ATV-UTV kategorisinde ATV ile yarışan Sona Singh birinci, UTV ile yarışan Iraz Tuğberk-Efe Özhakkı ikilisi ise ikinci oldu. Sınıf T1’de Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi, Sınıf T2’de HüdaHüdan-Hasan Reyhan ikilisi ve Sınıf T3’de Göksel Macila-Yücel Topcu ikilisi ilk sırada yer alan ekipler oldular. Etapların tamamlanmasının ardından Zambak Tatil Köyü’nde yapılan ödül töreninde Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Merhum Yusuf Hüdan’ın kızı TuğdemHüdan, Merhum Yusuf Hüdan’ın en yakın arkadaşlarından Öcal Topal, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Başkanı Hakan Kofalı, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu dereceye girenlere ödülleri takdim ettiler.

Sıralama veDereceler:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Sınıf

Araç

Toplam

1

10

Baştaşlar Offroad Team

Ahmet Baştaş

Doğa Koyuncu

T4

Land Rover Tomcat

16:06.5

2

7

Argun Çağıl

Harun Çakır

T4

Land Rover Tomcat

16:20.6

3

8

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Hakan Güney

T4

Land Rover Discovery

16:27.4

4

3

Sun Racing Team

Göksel Macila

Yücel Topcu

T3

Mitsubishi PajeroEvo

16:34.5

5

1

Sun Racing Team

Cem Aytaç

Cevdet Alptürk

T4

Mitsubishi Pajero

16:39.3

6

16

Yusuf Hüdan Racing

HüdaHüdan

Hasan Reyhan

T2

Suzuki Vitara

16:52.4

7

9

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

T2

Suzuki Grand Vitara

16:55.1

8

4

Sun Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

T3

Nissan Patrol

17:04.7

9

2

Yusuf Hüdan Racing

Musa Ersoy

RamadanKıral

T4

Land Rover Tomcat

17:06.5

10

6

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Hasan Reyhan (K)

T4

Mitsubishi PajeroEvo

17:13.9

11

12

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

T3

Mitsubishi PajeroEvo

17:24.4

12

5

Yusuf Hüdan Racing

Burak Emingil

Emin Emigil

T1

Suzuki X90

17:26.7

13

14

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

T4

Land Rover Discovery

17:54.0

14

16

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

T3

Jeep Grand Cherokee

18:47.2

15

17

Yusuf Hüdan Racing

Erdem Oskar

Kader Hacıabitoğlu

T1

SuzikiVitara

19:08.7

16

18

Raif Hacıali

Hüseyin Kansu

T1

Suzuki Samurai

25:12.5

17

19

Enver Özbirim

Ali İnce

T1

Suzuki Vitara

10:41.4

18

20

Yusuf Hüdan Racing

Levent Sönmez

Mehmet Coşar

T3

Mitsubishi Pajero

00:00.0

ATV & UTV GENEL KLASMAN DERECELERİ

1

20

Polaris Racing Team

Sona Singh

-

ATV

Polaris

15:33.1

2

15

Polaris Racing Team

Iraz Tuğberk

Efe Özhakkı

UTV

Polaris

18:42.3
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