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Başkanın fedakarlığı

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Başkanın fedakarlığı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen 2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı Pazar günü Hamitköy’de gerçekleştirilmişti.

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve iki çıkışlıyapılan yarışın su geçişleri yarışa renk kattı. Su geçişinde Murat Aşık ise şanssızlık yaşadı. Suya hızlı giren Murat Aşık’ın arabasının ön kısmı zarar görürken, araba arıza yapıp su içerisinde kaldı. Yarış hemen durdurulurken KKTOK başkanı Tigin Kişmir hiç çekinmeden çamurlu suya girerek pilotların sudan çıkmasına yardımcı olurken, araba da getirilen çekici ile sudan çıkarıldı.

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