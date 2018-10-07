Başarıyı Yusuf Hüdan'a armağan ettiler

Baja Troia Turkey’de yarışan 4 ekibimizden Musa Ersoy - Ramadan Kıral, Zühtü Cumalıgil - Mehmet Karzaoğlu ikilileri, podyumda yer aldılar. Yarışçılarımız elde ettikleri başarıyı, kısa süre önce vefat eden Yusuf Hüdan’a armağan ettiler

Çanakkale'de düzenlenen Baja Troia Turkey’de yarışan yarışçılarımız başarılı geçen zorlu yarış sonunda ülkeye kupalarla dönecekler.

Yarışa katılan 4 ekibimizden Musa Ersoy - Ramadan Kıral, Zühtü Cumalıgil - Mehmet Karzaoğlu ikilileri, podyumda kendilerine yer bulan iki ekibimiz olurken, Soyer Arseven - Hasan Güney ikilisi ise 4. sırada finiş gördüler.

Musa Ersoy - Ramadan Kral, TH3 kategorisinde 2. gelerek büyük bir başarıya imza attıZühtü Cumalıgil - Mehmet Karzaoğlu ise büyük bir çekişmenin ardından TH4 kategorisi 3.sü olarak yarışmayı sonlandırıp kupa almaya hak kazandılar. Soyer Arseven - Hasan Güney ikilisi TH4 sınıfında 4. oldular. Ahmet Baştaş - Doğa Koyuncu ise mekanik bir arızadan ötürü yarışmayı terk etmek zorunda kalmışlardı.

Bu arada ekip adına açıklama yapan Musa Ersoy, elde ettikleri başarıyı, kısa süre önce kaybettikleri camianın önemli isimlerinden Yusuf Hüdan’a armağan ettiklerini söyledi.