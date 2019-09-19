Aydınköy'de Motodrag heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı Aydınköy’de yapılıyor

KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, 22 Eylül 2019 Pazar günü Aydınköy çevre yolunda yapılacak yarışla devam ediyor. Sezonun üçüncü yarışı Güven Sigorta, Lungo Cafe ve Radyo Juke’un katkılarıyla organize ediliyor.

Bugün kayıt işlemlerinin tamamlanacağı motodrag yarışında toplam 6 sınıfta yarışçılar mücadele edecekler. Güneyden de yarışmacıların katılacağı yarışa katılımın yoğun olması bekleniyor. 10.00’da sıralama kalkışlarının başlayacağı yarışın finalleri 12.00’de başlayacak ve takribi 18.00’de yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.