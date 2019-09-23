Aydınköy'de Motodrag coşkusu

2019 Motodrag Şampiyonasında sezonun üçüncü yarışı Aydınköy'de yaklaşık 2 bin seyirci önünde yapılırken, 2 kategoride birinci olan Giannos Papasavva, güne damgasını vuran isim oldu. Cemal Çelik ise bir birincilik bir de üçüncülük elde etti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun organize ettiği KKTC 2019 Motodrag Şampiyonasında sezonun üçüncü yarışı Aydınköy'de yapıldı.

KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, dün Aydınköy çevre yolunda yapılan yarışla devam etti. Sezonun üçüncü yarışıGüven Sigorta, Lungo Cafe ve Radyo Juke’un katkılarıyla hayata geçirilirken yarışta 40 sporcu mücadele etti. Motosikletlerin motor hacimlerine ve modifiyelerine göre toplam 6 sınıfta yarışlar yapıldı. Güneyden de yarışçıların katıldığı organizasyonu yaklaşık 2 bin seyirci yerinde takip etti.

Sabah saatlerinde sıralama seansıyla başlayan organizasyonda eşleşmelerin belirlenmesiyle finallere geçildi. Rakiplerini bir bir eleyerek günü sınıflarında lider tamamlayan isimler; 600cc sınıfında Ali Alpaslan, 600cc M1 sınıfında Enis Süleyman, 1000cc sınıfında Hasan Kazın, 1000cc M1 sınıfında Cemal Çelik ve 1000cc M2 ile 1000cc M2 Pro sınıfında Giannos Papasavva oldu. yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

600cc

1.Ali Alpaslan (4)

2.Hakan Beyazgül (26)

3.Abdullah Porsnuk (48)

600ccM1

1.Enis Süleyman (27)

2.Ali Alpaslan (4)

3.Hakan Beyazgül (26)

1000cc std

1.Hasan Kazın (666)

2.Hakan Beyazgül (111)

3.Uğur Yazıcı (55)

1000cc M1

1.Cemal Çelik (754)

2.Ahmet Bağrıaçık (58)

3.Engin Kaya (54)

1000cc M2

1.Giannos Papasavva (40)

2.Panayiotis Styliaou (8)

3.Cemal Çelik (754)

1000cc M2

1.Giannos Papasavva (40)

2.Panayiotis Styliaou (8)

3.Antonis Antoniou (33)