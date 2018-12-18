Aya’dan yine motor sesleri yükselecek

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun, Dilekkaya’daki pistte organize ettiği yarışların bir yenisi daha düzenlenecek. Tanısay Petrol Cross Yarışı, 23 Aralık Pazar günü saat 13:00’te Dilekkaya’da start alacak. Sezonun ve yılın son yarışı olacak olan Tanısay Petrol Cross Yarışı’nın, büyük ilgi görmesi bekleniyor. Yarış ile ilgili basın toplantısı bu akşam saat 19:00’da Küçük Kaymaklı kulübünde gerçekleştirilecek.