Aya’da Motocross şov vardı

2018 Motocross Şampiyonası’nın ilk ayağı Dilekkaya’da (Aya) yapılırken, Yunus Özyay, Faik Enderoğlu ve Hasan Sezgin kategorilerinde birinci oldular

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği motocross yarışı, Dilekkaya’da (Aya) yapıldı.

3 yarışlık 2018 Motocross Şampiyonası’nın ilk ayağı olan yarışta, 15 yarışmacı 3 kategoride mücadele etti. Motorların adeta havada uçtuğu, adrenalinin hat safhaya çıktığı yarışlar sonunda MX1A kategorisinde birinci Yunus Özyay, ikinci Mehmet Altan, üçüncü Mustafa Dersev oldu. MX1B kategorisinde birinci Faik Enderoğlu, ikinci Mehmet Tan ve üçüncü Mustafa Özçağlar oldu. MX2 kategorisinde ise Hasan Sezgin birinci, Fırat Demir ikinci ve üçüncü Hüseyin Bostancı oldu.

Motocross yarışın dereceleri aşağıdaki gibidir :

MX1 A

1.Yunus Özyay

2. Altan M. Altan

3.Mustafa Dersev

MX1 B

1.Faik Enderoğlu

2.Mehmet Tan

3.Mustafa Özçağlar

MX2

1.Hasan Sezgin

2.Fırat Demir

3.Hüseyin Bostancı



