Avusturya'nın galibi Lorenzo

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 3. sıradan başlayan Jorge Lorenzo, son turlarda Repsol Honda'dan Marc Marquez ile girdiği liderlik mücadelesini kazanarak, bu sezon 3'üncü, kariyerinin 47. MotoGP zaferine ulaştı.
Liderin 0.130 saniye arkasındaki Marquez, 2'nci, takım arkadaşı Lorenzo'dan 1.656 saniye sonra bitişe gelen Andrea Dovizioso ise 3. oldu.
Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 26 Ağustos'ta koşulacak.
Pilotlar klasmanı
MotoGP'de Avusturya Grand Prix'sininin ardından pilotlar genel klasmanı şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 201 puan.
2. Valentino Rossi (İtalya): 142 puan.
3. Jorge Lorenzo (İspanya): 130 puan.
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 129 puan.
5. Maverick Vinales (İspanya): 113 puan