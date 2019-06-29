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Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in

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Formula 1'de Ferrari'nin Fransız pilotu Leclerc, sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

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Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fransız pilot Leclerc, 1.03.003'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 1.03.262'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.03.439 ile üçüncülüğü elde etti.

Avusturya Grand Prix'si bugün TSİ 16.10'da koşulacak.

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