Avusturya'da kazanan Bottas

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı nefes kesti. Lewis Hamilton'ın 5 saniye ceza aldığı, 7 pilotun yarış dışı kaldığı Avusturya GP'yi Mercedes'ten Valtteri Bottas kazandı

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı Avusturya'daydı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Valtteri Bottas, liderliği hiç kaptırmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bottas'ın arkasında ise olanlar oldu. Red Bull'dan Max Verstappen ile Ferrari'den Sebastian Vettel yarış dışı kaldı, Lewis Hamilton Red Bull'dan Alexander Albon ile girdiği mücadelede 5 saniye ceza aldı. 2. olabilecekken son sıraya gerileyen Alexander Albon ise sonrasında yarışa veda etti.

Ayrıca Alpha Tauri'den Daniil Kvyat, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, Williams'tan George Russell, Haas'tan Romain Grosjean, Haas'tan Magnussen, Renault'tan Ricciardo çeşitli sebeplerle yarış dışı kaldı.

Ferrari'den Charles Leclerc ise tüm hafta sonunu sorunlu geçirmesine karşın yaptığı müthiş ataklarla 2. sırada yer aldı. McLaren'den Lando Norris ise Hamilton ceza alınca podyumun son sırasında kendine yer buldu. Norris, kariyerinin ilk podyumunu elde etti.

Formula 1, gelecek hafta yine Avusturya GP ile devam edecek.