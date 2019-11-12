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Avustralya Rallisi'ne yangın freni

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Dünya Ralli Şampiyonası'na yangın engeli. Avustralya'da bir türlü kontrol altına alınamayan yangın, etabın iptal olmasına sebep oldu. Böylece 2019 sezonu noktalanırken, takımlar klasmanında Hyundai şampiyonluğa ulaştı

Avustralya Rallisi'ne yangın freni
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Avustralya Rallisi, kontrol altına alınamayan yangının yarış bölgesine yaklaşması nedeniyle resmen iptal edildi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan mücadele öncesinde organizatörler ilk olarak kısaltılmış rotayı duyurmuşlardı.

Ancak kısa rota yeterli olmadı ve sonunda tüm etabın iptali yönünde karar çıktı.

Konuyla alakalı yetkililer bir toplantı yapacaklardı ancak yangının bir türlü kontrol altına alınamaması ve durumun daha da kötüye gitmesi nedeniyle iptal kararı kaçınılmaz oldu.

Böylece 1 etap kala tamamlanan sezonu, takımlar klasmanında Hyundai şampiyonlukla noktaladı.

Pilotlar klasmanında ise OttTanak, bir önceki ayak olan İspanya'da zaferini ilan etmişti.

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Etiketler; #Avustralya Rallisi
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