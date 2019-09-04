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Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül’de

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27-29 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Ralli Şampiyonası Kıbrıs ayağı kapsamında 28 Eylül’de geçilecek Lefkoşa şehir içi özel seyirci etabı için çalışmalar sürüyor

Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül’de
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Ralli Şampiyonası Kıbrıs ayağı kapsamında 28 Eylül’de geçilecek Lefkoşa şehir içi özel seyirci etabı için çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek Lefkoşa Şehiriçi Özel Seyirci Etabı için tüm paydaşların katılımıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nde birkoordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

LTB’nin organizasyonunda düzenlenen geniş katılımlı koordinasyon toplantısına KKTOK,Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, Spor Dairesi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi, Sivil Savunma Teşlilat Başkanlığı, Karayolları Dairesi yetkilileri/temsilcileri, LTB Dış İlişkiler Birimi ve LTB Zabıta Şubesi Trafik Birimi’nin yanı sıra LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

LTB,yine Lefkoşa’nın güneyinden başlayıp ara bölgeden geçerek Lefkoşa’nın kuzeyinde sürecek ve tekrar Güney Lefkoşa’da tamamlanacak Lefkoşa Şehiriçi Özel Seyirci Etabı’nın en iyi şekilde ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleşebilmesi için organizasyonda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini yürütüyor.

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