 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
96 0
7 0
 
87 0
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
18 0
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
168 0
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
22 0
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
16 0
banner82

Avrupa Oreınt Doğu-Batı dostluk rallisi KKTC'de sona eriyor

banner27

Avrupa Orıent Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de sona eriyor. Almanya’da başlayıp Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek olan dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan 51 araba ve 5 motosiklet yarın sabah 08.30’da Girne Limani’na varacak

banner262
Avrupa Oreınt Doğu-Batı dostluk rallisi KKTC'de sona eriyor
banner267

 

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün beş kişilik bir ekiple katıldığı rallinin son 4 günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak ve final 1 Haziran akşamı Girne Antik Liman’da olacak. 
Kulüpten verilen bilgiye göre, 11 Mayıs’ta Almanya’da başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan,Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye’den geçip Kuzey Kıbrıs’ta devam edecek ralliye Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden beş kişilik bir ekip katılıyor. Kuzey Kıbrıs ekibinde Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu yer alıyor.
Ralli çerçevesinde 4 gün boyunca KKTC’nin tarihi ve turistik birçok yeri de gezilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.