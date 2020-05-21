Aubameyang, Monaco Grand Prix'sine katılacak

Takvimdeki gerçek Monaco Grand Prix'sinin iptali sonrası sanal olarak koşulacak yarışta McLaren pilotu Lando Norris'in takım arkadaşı Arsenal oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang olacak

Arsenal santrforu Pierre-Emerick Aubameyang, hafta sonu McLaren pilotu Lando Norris ile sanal ortamda Monaco Grand Prix’sine katılacak.

Gerçek pistin yarı uzunluğunda yapılan yarışta Formula 1 pilotları evlerinde bulunan simülatörden yarışa katılacak. Sanal olarak yapılacak yarış, pandemi sebebiyle iptal edilen organizasyonla aynı günde yapılacak.

Corona salgını sebebiyle hem Premier Lig hem de Formula 1 sezonlarına verilen ara devam ediyor. İki organizasyonun da Temmuz ayında tekrar başlamasını bekleniyor.

Gabonlu yıldız sanal Formula 1 yarışlarına katılan son futbol yıldızı olacak. Daha önce Manchester City’li Sergio Aguero, Real Madrid’li Thibaut Courtois ve Barcelona’lı Arthur Melo İspanya Grand Prix’sine bir arada katılmış ve F1 2019 oyununda gerçek Formula 1 oyuncularına karşı yarışmıştı.

McLaren’in paylaştığı tanıtım videosunda Lando Norris’in hafta sonu kendisinin takım arkadaşı olacak Aubameyang’a, “Hızlı olursan iyi edersin” dediği görülüyor.