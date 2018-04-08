Attack yaptılar

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği sponsorluğunu Çangar Motors Ford’un üstlendiği Cyprus Offroad Attack 2018 yarışı Ralli kategorisinde Halim Kahveciler-Ramadan Uzun, Raid kategorisinde Sander Kahveciler-Eser Sulo, zafere ulaştılar

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği, Çangar Motors’un sponsorluğunu üstlendiği “Çangar Motors Ford Cyprus Offroad Attack 2018” geçtiğimiz gün geçilen zorlu 4 etabın ardından son buldu.

Mevlevi’den başlayıp Akdeniz’de son bulan Ranger Etabı, Balabayıs’tan başlayıp Esentepe’de son bulan Focus Etabı, Alagadi’de geçilen Fiesta Etabı ve Esentepe’de geçilen Kuga Etabı’nın ardından yarışmacıları zorlayan toplamı yaklaşık 200 kilometrelik doğada mücadele yarışını; Ralli kategorisinde Nissan Patrol ile yarışan Halim Kahveciler-Ramadan uzun ikilisi, Raid Kategorisinde Land Rover Discovery ile yarışan Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ve Macera Kategorisinde ATV ile yarışan Vural Tabak kazandı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Sistem Co., Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Capital Radyo ve Telsim’in desteğiyle organize edilen yarışta 5 ekip çeşitli sebeplerle finiş göremedi. Ralli Kategorisi T1 sınıfında Orhun Mevlit-Turgut Barış ikilisi, T3 sınıfında Sun Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ve T4 sınıfında Zubi Racing Team’den Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi zirvede yer aldılar.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışın ödül töreni Lefkoşa’da bulunan Çangar Motors önünde yapıldı. Törende dereceye girenlere ödüllerini; Çangar Motors Ford Direktörü Güneş Seren ve Çangar Motors yetkililerinin yanı sıra, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Başkanı Hakan Kofalı ve Kyrenia Offroad Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cem Aytaç verdi.