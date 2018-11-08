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Atatürk anısına yarışacaklar

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KİTMOK’un organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nın beşinci yarışı “Baştaşlar İnşaat Mustafa Kemal Atatürk Anı Enduro Yarışı” yarın Karaağaç’ta yapacak

Atatürk anısına yarışacaklar
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KİTMOK) organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nın beşinci yarışı “Baştaşlar İnşaat Mustafa Kemal Atatürk Anı Enduro Yarışı” Karaağaç’ta yapılacak.

2018 Enduro Şampiyonası’nda sezonun beşinci yarışı 10 Kasım 2018 Cumartesi günü Karaağaç PineValley arkasında hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapılacak yarışla devam ediyor. Yarışmacılar biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçecekler ve birinci olmak için mücadele edecekler. Baştaşlar İnşaat’ın sponsorluğunda; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Türk ve Capital FM’in katkılarıyla organize edilecek yarış 11.00’de başlayacak. Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı yarışta Motosiklet ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 7 sınıfta yarışmacılar mücadele edecek. Takribi 15.00’te son bulacak olan yarışın ödül töreni yarış alanında yapılacak ve dereceye girenlere kupaları takdim edilecek.

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