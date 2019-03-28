Atak zamanı

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası, Pazar günü yapılacak olan “Cyprus Offroad Attack” yarışı ile başlayacak. Cyprus Offroad Attack yarışı ile ilgili bilgilerin verildiği basın toplantısı dün yapıldı

Kyrenia Offroad Derneği, Offroad Ralli-Raid Şampiyonası Cyprus Offroad Attack yarışı ile başlıyor. Yarışla ilgili bilgilerin verildiği basın toplantısı dün Lefkoşa Eziç Restoranda yapıldı. Toplantıda; Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Güven Sigorta yetkilisi Leyla Öztürk, Kyrenia Offroad Derneği Asbaşkanı Ramadan Uzun ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu hazır bulundu.

Yarın teknik kontrol ve idari kontrollerin ardından Pazar sabahı 08.00’de Atatürk Spor Kompleksi park yerinden start alacak olan yarışta ekipler toplamı 83 kilometre olan 2 açık ve toplamı 23 kilometre olan 2 kapalı etap geçecekler. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Ralli Otomobil, Raid ve Macera kategorilerinde kayıtlar alınacak. Bunların yanı sıra Ralli SSV kategorisi de bu sene dâhil edildi. Ralli Otomobil kategorisi araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılacak. Ralli SSV ise ATV ve UTV olarak iki sınıfa ayrılacak. Macera kategorisinde ise 4 sınıf olacak. Raid kategorisine benzeyen fakat gidilecek güzergâhın IOS ve Android uyumlu navigasyon şeklinde verileceği sınıfta Motosiklet, ATV, UTV ve 4×4 araçlar mücadele edecek. Yarın 14.00-15.00 saatleri arasında Girne Belediye Pazarında teknik kontroller yapılacak. Yarış ise Pazar sabahı 08.00’de Atatürk Spor Kompleksi Park yerinden verilecek. Ödül töreninin ise takribi 19.00’da Girne Kordon Boyu’nda yapılması planlanıyor