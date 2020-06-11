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Asfaltı yaktılar

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Asfaltı yaktılar

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu motorcuları, antrenmanlarını sıklaştırırken, düzenlenecek bir yarışmaya en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyorlar.

Bakanlar Kurulunun spor izni vermesinden Cemsa Pistinde şov yaparak antrenmanlarını sürdüren sporculardan Yakup Çavuşgil, Ahmet Arel Türkoğlu, Çağlar Çakır, Mehmet Silahşör ve Serdar Nerkiz, asfaltı adeta yakarak ilerleyerek kendilerini takip edenlere adrenalin dolu saatler yaşatıyorlar.

Korona virüs pandemisi ile yarışma takvimi bozulan  Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yönetiminin, yeni bir yarış programı hazırlaması sporcuların en büyük dilekleri arasında yer alıyor.

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