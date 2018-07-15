Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı; Ardahan 2. Tırmanma Yarışı - 18 aracın katılımı ve 16 aracın start almasıyla gerçekleşirken, genel klasmanda Doğa Koyuncu 5 saniyeye yakın farkla ikinci geçişe start alamayan Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisinin önünde bitirerek yarışı kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Şeker Sigorta katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı; Ardahan 2. Tırmanma Yarışı - 18 aracın katılımı ve 16 aracın start almasıyla gerçekleşti.

Ardahan köyünün eşsiz dağ manzarası ve güneşli havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde gerçekleşen Ardahan 2. Tırmanma Yarışı toplam 3 kere geçilerek tamamlandı.

Tırmanma yarışında ikinci geçişi tamamlayamamasına rağmen genel klasmanda Doğa Koyuncu 5 saniyeye yakın farkla ikinci geçişe start alamayan Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisinin önünde bitirerek yarışı kazandı.

Motul’un katkıları ile gerçekleşen yarışta Hasan Reyhan yarışı üçüncü olarak tamamladı. Tırmanma’da Drift için start alan öncü araçlar seyircilere güze ve heyecanlı dakikalar yaşattılar.

Ardahan 2. Tırmanma Yarışında Sınıf E1’de birinci Hasan Yücebaş, E2’de birinci Mehmet Çocuk- Ahmet Akbıçak, Sınıf E3’de birinci Kemal Topçuoğlu-Orçun Yırık ikilisi, E4’de birinci Doğa Koyuncu, Sınıf S2’de Grigoris Arygrou-Methoidis Arygrou ve Sınıf T1’de Hüda Hüdan-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi, Kadın Co-Pilotlar da ise İzem Özvurulmuş günü birinci olarak tamamladılar.