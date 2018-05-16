Altındağlı için yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Offroad Şampiyonası sezonu, Zet Karting yanındaki parkurda yapılacak yarışla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2018 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı bu Pazar yapılıyor. Merhum yönetici Ahmet Altındağlı anısına yapılacak yarış, Zet Karting tesislerinin yan kısmında hazırlanan parkurda yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler yaklaşık 2 kilometrelik parkuru üçer kez geçecekler. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin desteği ile yapılacak yarış 10.00’da başlayacak. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfta verilecek mücadeleler sonunda birincilerin belirlenmesiyle takribi 13.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, İtfaiye Müdürlüğü Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, J&J Construction, Sonay Construction, Özdoğuş Yapı Market, Radyo Enerji, Galif Meyhanesi, Koyuncu Ticaret, Salise-Vasfi Akmandor, Alayköy Belediyesi ve Senova Mobilya’nın destekleri ile gerçekleştirilecek.