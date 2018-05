Altındağlı anısına sürecekler

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ikinci yarışı, “1.Ahmet Altındağlı Off Road Yarışı”, pazar günü Zet Karting tesislerinin yan kısmında yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2018 KKORD Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, pazar günü Zet Karting tesislerinin yan kısmında yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ikinci yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına yapılacak. Basın toplantısında; şampiyona destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı, KKORD Yönetim Kurulu üyesi Argun Çağıl hazır bulundu. KKORD Başkanı Hakan Kofalı, “2018 şampiyonamıza, çok erken kaybettiğimiz Ahmet Altındağlı arkadaşımız anısına yağacağımız sezonun ikinci yarışı ile devam ediyoruz. Önceki dönem yönetim kurulunda birlikte çalıştığımız Ahmet’in bu camiaya katkıları unutulmayacak. Bir çok kuruluşun bize katkı koyduğu bu yarışta emeğini esirgemeyen ve destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise “Biz gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup bu tip sporlara yönelmelerini hedefleyerek offroad derneği ile işbirliği içerisindeyiz. Bu yarışta da yeni iki genç yarışmacının katılacağını öğrendik ve gurur duyduk. Demek ki doğru yoldayız.” dedi. YARIŞ, PAZAR SABAHI 10.00’DA BAŞLAYACAK

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde organize edilen yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Araçların motor hacimlerine göre dört sınıf üzerinden gerçekleştirilecek yarışta 13 ekip mücadele edecek. S1, S3 ve S4 sınıflarında üçer, S2 sınıfında ise 4 yarışmacı start alacak. Yarış, Pazar günü saat 10.00’da Zet Karting tesislerinin yanında hazırlanan parkurda yapılacak. Ödül töreninin yarış alanında saat 13.30’da yapılması planlanıyor. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, İtfaiye Müdürlüğü Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, J&J Construction, Sonay Construction, Özdoğuş Yapı Market, Radyo Enerji, Galif Meyhanesi, Koyuncu Ticaret, Salise-Vasfi Akmandor, Alayköy Belediyesi ve Senova Mobilya’nın destekleri ile gerçekleştirilecek. Kayıt Listesi; Kapı No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 102 Burak Emingil Emin Emingil Suzuki X90 S1 2 103 Argun Çağıl Gökberk Çağıl Suzuki Vitara S1 3 105 Erol Ataser Okan ulugün Suzuki Samurai S1 4 202 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara S2 5 205 Erdem Oskar Raif Paşa Suzuki Vitara S2 6 206 Raif Hacıali Hüseyin Kansu Suzuki Tourer S2 7 207 Erkut Cambaz Nelin Cambaz Suzuki Samurai S2 8 302 Halil Erdoğuş Hakan Kofalı Jeep Cherokee S3 9 303 Şefik Uzun Ertunç Çapun Nissan Patrol S3 10 304 Yusuf Hüdan Tuğkan Hüdan Mitsubishi Pajero Evo S3 11 402 Yusuf Tosun Mustafa Tosun Isusu Vehicross S4 12 403 Sami Şenbaş Berk Özdenefe Jeep Cherokee S4 13 405 Salih Köroğlu Yusuf Tayfur Range Rover S4