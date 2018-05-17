banner107
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
97 0
"Sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışacağız"
5 0
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
321 0
Mağusa ligde kaldı
Mağusa ligde kaldı
245 0
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
207 0
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
52 0
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
17 0
73 0
banner82
banner147

Altındağlı anısına sürecekler

banner27

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ikinci yarışı, “1.Ahmet Altındağlı Off Road Yarışı”, pazar günü Zet Karting tesislerinin yan kısmında yapılıyor

Altındağlı anısına sürecekler
banner137

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2018 KKORD Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, pazar günü Zet Karting tesislerinin yan kısmında yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ikinci yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına yapılacak. Basın toplantısında; şampiyona destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey  Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı, KKORD Yönetim Kurulu üyesi Argun Çağıl hazır bulundu.

KKORD Başkanı Hakan Kofalı, “2018 şampiyonamıza, çok erken kaybettiğimiz Ahmet Altındağlı arkadaşımız anısına yağacağımız sezonun ikinci yarışı ile devam ediyoruz. Önceki dönem yönetim kurulunda birlikte çalıştığımız Ahmet’in bu camiaya katkıları unutulmayacak. Bir çok kuruluşun bize katkı koyduğu bu yarışta emeğini esirgemeyen ve destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi  Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise “Biz gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup bu tip sporlara yönelmelerini hedefleyerek offroad derneği ile işbirliği içerisindeyiz. Bu yarışta da yeni iki genç yarışmacının katılacağını öğrendik ve gurur duyduk. Demek ki doğru yoldayız.” dedi.

YARIŞ, PAZAR SABAHI 10.00’DA BAŞLAYACAK
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde organize edilen yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Araçların motor hacimlerine göre dört sınıf üzerinden gerçekleştirilecek yarışta 13 ekip mücadele edecek. S1, S3 ve S4 sınıflarında üçer, S2 sınıfında ise 4 yarışmacı start alacak. Yarış, Pazar günü saat 10.00’da Zet Karting tesislerinin yanında hazırlanan parkurda yapılacak. Ödül töreninin yarış alanında saat 13.30’da yapılması planlanıyor. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı,  İtfaiye Müdürlüğü Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, J&J Construction, Sonay Construction, Özdoğuş Yapı Market, Radyo Enerji, Galif Meyhanesi, Koyuncu Ticaret, Salise-Vasfi Akmandor, Alayköy Belediyesi ve Senova Mobilya’nın destekleri ile gerçekleştirilecek.

Kayıt Listesi;

Kapı No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

102

Burak Emingil

Emin Emingil

Suzuki X90

S1

2

103

Argun Çağıl

Gökberk Çağıl

Suzuki Vitara

S1

3

105

Erol Ataser

Okan ulugün

Suzuki Samurai

S1

4

202

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

S2

5

205

Erdem Oskar

Raif Paşa

Suzuki Vitara

S2

6

206

Raif Hacıali

Hüseyin Kansu

Suzuki Tourer

S2

7

207

Erkut Cambaz

Nelin Cambaz

Suzuki Samurai

S2

8

302

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

Jeep Cherokee

S3

9

303

Şefik Uzun

Ertunç Çapun

Nissan Patrol

S3

10

304

Yusuf Hüdan

Tuğkan Hüdan

Mitsubishi Pajero Evo

S3

11

402

Yusuf Tosun

Mustafa Tosun

Isusu Vehicross

S4

12

403

Sami Şenbaş

Berk Özdenefe

Jeep Cherokee

S4

13

405

Salih Köroğlu

Yusuf Tayfur

Range Rover

S4

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.