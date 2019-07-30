Altan'ın yıldızı parlıyor

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU Organizasyonun düzenlediği 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı kalabalık seyirci önünde geçtiğimiz Pazar akşamı yapılmıştı. Gün boyu binlerce seyircinin önünde oldukça zorlu bir pistte yapılan yarışta Altan Çocuk, finalde Erol Özteknik'e geçilip ikinci olurken büyük beğeni topladı. En genç yarışçı olarak piste çıkan Altan Çocuk henüz 15 yaşındaki genç finalist ikincilikle seyircilerin ilgisini çekmişti. Altan Çocuk, sergilediği performansla ilerleyen yarışlarda birinci olacağının sinyallerini de vermiş oldu.
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