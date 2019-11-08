banner255
banner69
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
89 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
37 0
 
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
50 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
15 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
11 0
Girne’den Garga kanatlandı
Girne’den Garga kanatlandı
30 0
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
69 0
banner82

Altan iddialı

banner27

Altan iddialı
banner267

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın final hazırlıkları başladı. 2019 Drift Şampiyonlarını belirleyecek olan organizasyona Avrupa’nın önemli driftçileri de kendi araçlarıyla katılacak.

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonu çalışmaları hız kazandı. Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon 23-24 Kasım 2019 tarihleri arasında CemsaSporting Center’de yapılacak.

Organizasyonun ilk günü olan 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak. Gün boyu yapılacak sıralamalar ve finallerin ardından 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu ile 2019 Kuzey Kıbrıs Semi Pro Şampiyonu belirlenecek.

Yarışa katılacak driftçilerden olan en genç driftçi Altan Çocuk da yarışa iddialı hazırlanırken, başarılı olmayı hedefleyecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.