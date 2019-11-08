Altan iddialı

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın final hazırlıkları başladı. 2019 Drift Şampiyonlarını belirleyecek olan organizasyona Avrupa’nın önemli driftçileri de kendi araçlarıyla katılacak.

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonu çalışmaları hız kazandı. Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon 23-24 Kasım 2019 tarihleri arasında CemsaSporting Center’de yapılacak.

Organizasyonun ilk günü olan 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak. Gün boyu yapılacak sıralamalar ve finallerin ardından 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu ile 2019 Kuzey Kıbrıs Semi Pro Şampiyonu belirlenecek.

Yarışa katılacak driftçilerden olan en genç driftçi Altan Çocuk da yarışa iddialı hazırlanırken, başarılı olmayı hedefleyecek.