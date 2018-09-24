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Alsancak’ta, Enduro tırmanma yarışı yapıldı

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği tek Enduro Tırmanma yarışı Alsancak’ta 900 metre uzunluğunda, zorlu fakat keyifli parkurda yapıldı

Alsancak’ta, Enduro tırmanma yarışı yapıldı
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sezonun tek Enduro Tırmanma yarışı, MAR Construction sponsorluğunda Alsancak bölgesinde yapıldı. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda, zorlu fakat keyifli olan parkuru 36 yarışmacı üçer kez geçti.

2018 Enduro Şampiyonası’na puan veren yarış Cross ve ATV olmak üzere 2 kategoride toplam 7 sınıfta yapıldı. MX1A’da Yunus Özyay, MX1B’de Ali Savaşan, MX2’de Barış Hürkol Cross kategorisinde sınıflarını kazanan isimler oldular. ATV1 sınıfında Buğra Tabak, ATV2 sınıfında Halil Ersoy, ATV3 sınıfında Şevki Akdeniz ve ATV4 Sınıfında Sona Singh en büyük kupaları almaya hak kazanan isimler oldular. Yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını MAR Construction adına Mehmetali Refikoğlu, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve yönetim kurulu takdim etti.

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