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Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi

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Yoğun izleyici katılımının olduğu 2018 Ralli Şampiyonası üçüncü bacağı ilk günü 1 etap, ikinci günü 6 etap geçilerek tamamlanan İskele Rallisi’nde genel klasmanda birinci gelen ekip Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi oldu

Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi
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2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olan İskele Rallisi tamamlandı. 17 aracın start aldığı İskele Rallisi'nde 11 araç finiş gördü.

Yoğun izleyici katılımının olduğu 2018 Ralli Şampiyonası üçüncü bacağı ilk günü 1 etap, ikinci günü 6 etap geçilerek tamamlandı.

Yarış sonunda, genel klasmanda birinci gelen ekip Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi olurken; ikinciliği Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi kazandı. Fikri Macila – Mehmet Mişon ikilisi ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İskele Rallisi’nde toplam 7 çekişmeli etap geçilirken sınıf N klasmanında birinci Cahit Yekili – Harun Çakır, sınıf 1 klasmanında birinci Doğa Koyuncu – Jeff Roberts, ikinci Selen Bilgimer – Mustafa Kandır, üçüncü Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk oldu.

Sınıf 2’de birinci Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi olurken, Fikri Macila – Mehmet Mişon ikilisi ikinci oldu.

Sınıf 4 klasmanında kıyasıya geçen rekabette birinci Halil Mulla –Mehmet Çağla, ikinci Yusuf Cambaz – Gökhan Sancar, üçüncü ise İbrahim Yolcu Argün – Mazhar Ünal oldu.

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