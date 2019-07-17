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Alptürk liderliğini koruyor

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2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında Cevdet Alptürk liderliğini korurken, takımlar sıralamasında ise Nethouse Rally Team önde gidiyor

Alptürk liderliğini koruyor
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Soydan SAKALLI

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının yeni puan durumunu açıkladı.

Puan durumuna göre Cevdet Alptürk liderliğini korurken, Fikri Macila ve Rauf Denktaş takip ediyorlar. Cevdet Alptürk 105 puanla önde giderken, Fikri Macila 78,2 puanla ikinci, Rauf Denktaş ise 56 puanla üçüncü sırada yer alıyorlar.

Co-pilotlarda ise Özden Yılmaz, 105 puanla önde giderken, Doğa Koyuncu 78,2 puanla ikinci, Mehmet Mişon ise 56 puanla üçüncü sırada yer alıyorlar.

Takımlar sıralamasında Nethouse Rally Team 103,2 puanla önde giderken, Macila Rally Team 89,6 puanla ikinci, ve MRB Racing Team 56,2 puanla yarışı sürdürüyorlar.

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