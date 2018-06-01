Alptürk hızlı başladı

Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde ilk gün sonunda birinciliğe Ford Fiesta S2000 ile yarışan Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener ikilisi oturdu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Gülgün Süt Ürünleri’nin ana sponsorluğunda düzenlediği, 2018 Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde ilk gün Shakedown özel etabı ve Girne şehir içi etabıyla tamamlandı.

Shakedown etabı’nın en hızlısı BC Vision Motosport takımı’ndan Burak Çukurova ve Vedat Bostancı ikilisi olurken, binlerce kişinin izlediği Girne etabının birincisi Ford Fiesta S2000 ile Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener ikilisi oldu. Burak Çukurova günü ikinci, Deniz Fahri ise üçüncü tamamladı. Rallide bugün Tirmen ve Esentepe (Çeşme9 etapları geçilecek. Tirmen1 saat 12:10'da, Esentepe1 ise saat 12:58'de geçilecek.