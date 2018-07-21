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Almanya'da pole pozisyonu Vettel'in

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak

Almanya'da pole pozisyonu Vettel'in
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Alman Vettel 1.11.212'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.11.416'lık derecesiyle ikinci, Ferrari'den Kimi Raikkonen ise 1.11.547 ile en iyi üçüncü zamana imza attı.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Almanya Grand Prix'si bugün TSİ 16.10'da koşulacak.

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