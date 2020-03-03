Aliusta: Hızlı yükselişimizi ilerleteceğiz

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinde üyelerin onayıyla yeniden başkanlığa seçilen Burçin Aliusta, hızlı yükselişlerini ilerleteceklerini açıkladı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) 8. olağan genel kurulu gerçekleştirilirken, Burçin Aliusta üyelerin onayıyla yeniden 2 yıllığına başkanlığa seçildi.

Burçin Aliusta başkanlığa devam kararı sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Değerli üyelerim ve klasik sever dostlarım. Gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğimizin 8. olağan genel kurulunda bir dönem daha derneğimize hizmet etmek için başkan adayı oldum. Bize yakışan şekilde gerçekleşen kurulumuzda iki yıl daha derneğimize başkan olarak devam etmek için yetki aldım.

Son iki yılda yakaladığımız istikrarlı yükselişimize devam etmek, önemli misyonlar üstlenip farklı bakış açısıyla yepyeni bir dönem için şimdiden kollarımızı sıvayacağımızı belirtmek isterim. Bir önceki yönetim kurulu arkadaşlarım İsmet Tufan, Fatoş Arca ve Murat Osmanoğlu’na vermiş oldukları hizmetler nedeniyle teşekkür ederim.

Yeni yönetim kurulumdaki yol arkadaşlarımla beraber belirleyeceğimiz hedeflerimiz doğrultusunda, yakaladığımız hızlı yükselişi ilerleterek, birçok unutulmaz anlarla dolu organizasyonlara imza atmak, klasik severlerin haklarını her platformda savunmak ve örnek olacak sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmek için her zamanki gibi en iyi şekilde çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.

Sizlerden tek isteğimiz bizlere güvenmeye devam etmek ve her çağrımızda bizlerin yanında olup klasiklerimizi adeta yollara dökmek olacaktır. Yeni sezonda yeni hedeflerde hep beraber Kıbrıs Türk klasiğinin sesi olmak ve tarih yazmak dileğimle...Klasiğiniz bol olsun.”