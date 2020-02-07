Aliusta devam dedi

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ve Cyprus Wireless Slalom Şampiyonasının ödül töreni ve yıl sonu balosu dün gece yapıldı. Paradise Park’ta yapılan baloda şampiyonlar ödüllerine kavuştular.

2019 klasik otomobil sezonunda toplamda on bir faaliyet organize eden KTKOD, bu faaliyetlerin tamamlanmasının ardından oluşan puan tablolarında ilk üç sırada yer almayı başaran dernek üyeleri baloda kupalarına kavuştular.

Gecede konuşma yapan KTKOD başkanı Burçin Aliusta 2 yıllık görev sürelerinde oldukça başarılı ve önemli işlere imza attıklarını katkısı plan herkese teşekkür etti. Burçin Aliusta ellerini taşın altına koymaya devam edip, daha çok iş yapmak için 1 dönem daha başkanlık yapmak istediğini de gecede sözlerine ekledi.