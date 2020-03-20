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Aliusta: Bu renksiz günler elbet geçecek

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Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusta, “Renksiz günler elbet geçecek. Yollar rengarenk klasiklerimizle yeniden renklenecek” açıklamasını yaptı

Aliusta: Bu renksiz günler elbet geçecek

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi nedeniyle ülkemizde de tüm spor faaliyetleri gibi klasik otomobil etkinlikleri de durdu.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği de ilk etkinliğini ertelemek zorunda kalırken, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusta, yaptığı açıklama ile camiasına moral verdi.

Burçin Aliusta’nın açıklaması şöyle:

“Bu renksiz günler elbet geçecek. Renksiz günler sonrasında yollar rengarenk klasiklerimizle yeniden renklenecek.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak Tıpkı geçmişte renklendirdiğimiz gibi yolları renklendireceğiz.”

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