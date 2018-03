Alagadi’de Hüdan anısına yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ilk yarışı, “5.Veleddin Hüdan Off Road Yarışı”, pazar günü yapılıyor. Yarışın basın toplantısı dün yapıldı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ilk yarışı, Pazar günü Alagadi’de yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ilk yarış, merhum üye Veleddin Hüdan anısına beşinci kez yapılacak. Basın toplantısında; şampiyona destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Güven Sigorta’dan Çağan Kubilay, KKORD Yönetim Kurulu üyeleri Argun Çağıl ile Halil Erdoğuş ve en genç yarışmacı 15 yaşındaki Erdem Oskar hazır bulunarak birer konuşma yaptılar. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde organize edilen yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Araçların motor hacimlerine göre dört sınıf üzerinden gerçekleştirilecek yarışta 13 ekip mücadele edecek. S1 sınıfında 4, S2, S3 ve S4 sınıflarında ise üçer yarışmacı start alacak. Yarış, Pazar günü saat 10.30’da Alagadi parkurunda yapılacak. Format değişikliği ile daha akıcı hale gelen yarışın ödül töreninin yarış alanında saat 13.30’da yapılması planlanıyor. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Güven Sigorta, Bigibox ve Enerji FM’in destekleri ile gerçekleştirilecek. Start Listesi; Kapı No. Pilot Co-Pilot Araç Gr. 1 102 Burak Emingil Emin Emingil Suzuki X90 S1 2 104 Erdem Oskar Raif Paşa Suzuki Vitara S1 3 101 Erkut Cambaz Nelin Cambaz Suzuki Samurai S1 4 103 Argun Çağıl Gökberk Çağıl Suzuki Vitara S1 5 202 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara S2 6 204 Mehmet Topal Sertuğ Topal Toyota Rav4 S2 7 203 Cemal Çelik Recep Bilgin Suzuki Vitara S2 8 302 Halil Erdoğuş Hakan Kofalı Jeep Cherokee S3 9 303 Şefik Uzun Ertunç Çapun Nissan Patrol S3 10 304 Yusuf Hüdan Tuğkan Hüdan Mitsubishi Pajero Evo S3 11 403 Sami Şenbaş Berk Özdenefe Jeep Cherokee S4 12 404 Mehmet Çekirge Çağan Kubilay Jeep Cherokee S4 13 402 Yusuf Tosun Mustafa Tosun Isusu Vehicross S4