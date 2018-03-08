Alagadi’de Hüdan anısına yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ilk yarışı, “5.Veleddin Hüdan Off Road Yarışı”, pazar günü yapılıyor. Yarışın basın toplantısı dün yapıldı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ilk yarışı, Pazar günü Alagadi’de yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ilk yarış, merhum üye Veleddin Hüdan anısına beşinci kez yapılacak. Basın toplantısında; şampiyona destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Güven Sigorta’dan Çağan Kubilay, KKORD Yönetim Kurulu üyeleri Argun Çağıl ile Halil Erdoğuş ve en genç yarışmacı 15 yaşındaki Erdem Oskar hazır bulunarak birer konuşma yaptılar.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde organize edilen yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Araçların motor hacimlerine göre dört sınıf üzerinden gerçekleştirilecek yarışta 13 ekip mücadele edecek. S1 sınıfında 4, S2, S3 ve S4 sınıflarında ise üçer yarışmacı start alacak. Yarış, Pazar günü saat 10.30’da Alagadi parkurunda yapılacak. Format değişikliği ile daha akıcı hale gelen yarışın ödül töreninin yarış alanında saat 13.30’da yapılması planlanıyor. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Güven Sigorta, Bigibox ve Enerji FM’in destekleri ile gerçekleştirilecek.

Start Listesi;