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Alagadi’de Hüdan anısına yarışacaklar

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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ilk yarışı, “5.Veleddin Hüdan Off Road Yarışı”, pazar günü yapılıyor. Yarışın basın toplantısı dün yapıldı

Alagadi’de Hüdan anısına yarışacaklar
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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ilk yarışı, Pazar günü Alagadi’de yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ilk yarış, merhum üye Veleddin Hüdan anısına beşinci kez yapılacak. Basın toplantısında; şampiyona destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Güven Sigorta’dan Çağan Kubilay, KKORD Yönetim Kurulu üyeleri Argun Çağıl ile Halil Erdoğuş ve en genç yarışmacı 15 yaşındaki Erdem Oskar hazır bulunarak birer konuşma yaptılar.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde organize edilen yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Araçların motor hacimlerine göre dört sınıf üzerinden gerçekleştirilecek yarışta 13 ekip mücadele edecek. S1 sınıfında 4, S2, S3 ve S4 sınıflarında ise üçer yarışmacı start alacak. Yarış, Pazar günü saat 10.30’da Alagadi parkurunda yapılacak. Format değişikliği ile daha akıcı hale gelen yarışın ödül töreninin yarış alanında saat 13.30’da yapılması planlanıyor. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı,  Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Güven Sigorta, Bigibox ve Enerji FM’in destekleri ile gerçekleştirilecek.

Start Listesi;

Kapı No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Gr.

1

102

Burak Emingil

Emin Emingil

Suzuki X90

S1

2

104

Erdem Oskar

Raif Paşa

Suzuki Vitara

S1

3

101

Erkut Cambaz

Nelin Cambaz

Suzuki Samurai

S1

4

103

Argun Çağıl

Gökberk Çağıl

Suzuki Vitara

S1

5

202

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

S2

6

204

Mehmet Topal

Sertuğ Topal

Toyota Rav4

S2

7

203

Cemal Çelik

Recep Bilgin

Suzuki Vitara

S2

8

302

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

Jeep Cherokee

S3

9

303

Şefik Uzun

Ertunç Çapun

Nissan Patrol

S3

10

304

Yusuf Hüdan

Tuğkan Hüdan

Mitsubishi Pajero Evo

S3

11

403

Sami Şenbaş

Berk Özdenefe

Jeep Cherokee

S4

12

404

Mehmet Çekirge

Çağan Kubilay

Jeep Cherokee

S4

13

402

Yusuf Tosun

Mustafa Tosun

Isusu Vehicross

S4

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