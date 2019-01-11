Akıncı’yı, Europa-Orient Dostluk Rallisi için bilgilendirdiler

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yetkilisi Semavi Aşık ve Nadir Serin’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, 10’dan fazla ülkeden ve KKTC’den 100’ün üzerinde katılımcının yer almasının beklendiği ve son ayağı KKTC’de tamamlanacak olan Europa-Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi ile ilgili bilgi verdikleri kaydedildi. Açıklamada, 14 yıldan beridir her sene düzenlenen Europa-Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi’nin, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ve Nadir Serin’in girişimleriyle bu sene Mayıs ayının ilk haftası Almanya’dan başlayıp, Türkiye, Gürcistan, İran, Türkiye güzergahını takip ederek KKTC’de sona ereceği belirtildi.