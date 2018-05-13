Akbil, Mağusa'da yan verdi

KKTC Drift Şampiyonası’nda 2018 sezonu dün, 2.5 mil yolu üzerinde bulunan Mağusa Tır Parkı içerisinde yapılan yarışla başladı. Birbirinden çekişmeli eşleşmelere sahne olan yarışın finalinde Erdoğan Aşık'ı mağlup eden Akay Akbil yarışı kazandı

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift şampiyonası’nda yeni sezon, Mağusa 2.5 mil yolu üzerinde bulunan Tır Parkı’nda dün yapılan yarışla başladı.

Avrupa’nın en önemli drift şampiyonası olan Drift GP’de hakem olan Niall Gunn, Antanas Kygoulis ve Olaf Commis’in görev aldığı yarışta çok hızlı ve teknik bir pist ortaya çıkarıldı.

Yarışa katılan 24 yarışmacıyı zorlayan pistte sürprizler yaşandı. Daha önce şampiyonluk yaşayan 3 ismin son ikiye kalamadığı yarışın finalinde Akay Akbil ve Erdoğan Aşık mücadele etti. Zorlu rakiplerini bir bir eleyen ikili finalde çok çetin bir mücadele sergilerken sezonun ilk galibi Akay Akbil oldu. Akbil, 2bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu. Aşık bin TL ödül kazanırken, Özgem 500 TL’nin sahibi oldu.

Öğleden sonra yağmaya başlayan hafif yağmur ile daha da zorlu hale gelen yarışı binlerce seyirci takip etti. Günün üçüncüsü, çifte şampiyon Enver Haskasap’ı eleyen Halil Özgem olurken, Haskasap ufak bir hata yaptığı mücadelede dördüncü oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Bank, Near East Technology, Les Ambasadeurs, Döveç Group, Başman Group, Dorona Turizm, Park Palace, Girne Üniversitesi, Malpas Hotel, BigiBox, Cookies, Mobil 1, Mardo Ice Cream gibi kuruluşların destek verdiği yarışın beşincisi İbrahim Yücebaş, altıncısı Ahmet Öksüzoğulları, yedincisi Sinam Gazi ve sekizincisi Yusuf Acemoğlu oldu.