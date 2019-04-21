Ahmet Altındağlı anı yarışı, Çekirge-Cambaz ikilisinin

2019 KKORD Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı, “2.Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışını” Mehmet Çekirge-Nelin Cambaz ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2019 KKORD Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı, dün Zet Karting tesislerinin yan kısmında hazırlanan yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yapıldı.

“Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun katkılarıyla organize edilen Offroad Şampiyonasında ilk yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına ikinci kez yapıldı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde organize edilen yarışta 10 ekip, araçların motor hacimlerine göre dört sınıfa birinci olmak için mücadele etti. 3 etap toplamında günün zirvesinde Çekirge lakabıyla bilinen Mehmet Koydu, Nelin Cambaz’ın co-pilotluğunda ilk sırada yer aldı.

3 dakika 01,034 saniyelik dereceleri ile etabın en iyi derecesini elde eden Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi günün ikincisi olurken, son etapta en iyi dereceyi elde eden Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi üçüncü sırada yarışı tamamlayan ekip oldu. İlk etapta en iyi dereceyi elde edip, ikinci etap sonunda lider durumda bulunan Argun Çağıl- Mehmet Demirağ ikilisinin son etapta şanssızlık yaşaması dışında tüm ekipler finişe ulaşmayı başardı. Sınıf 1’de Burak-Emin Emingil ikilisi, Sınıf 2’de Ahmet-Veli Esendağlı ikilisi, Sınıf 3’te Halil Erdoğuş-Hakan Kofalı ikilisi ve Sınıf 4’te Mehmet Çekirge-Nelin Cambaz ikilisi ilk sırada yer aldı. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra; Alayköy Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, Enerji Radyo, GL Homes & Garden, Peletico, Daksi Oto, Car Assist Service, Senova Mobilya, J&J Construction, Nurel, Galif Meyhanesi, Sonay Construction, Gerçek İnşaat ve Mapfree’nin destekleriyle gerçekleştirildi.