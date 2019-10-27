Afrodisia’nın kazananları belirlendi

Ralli kategorisinde Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisi ilk kez zirvede yer aldılar. Raid kategorisinde Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi ilk sırada yer aldılar. Macera kategorisinde ise Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi birinci oldular

Ülkemizde organize edilen en büyük motorsporları yarışlarından biri olan Afrodisia Cyprus Offroad Rally-Raid, bu yıl altıncı kez yapıldı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize edilen ve 3 gün boyunca toplamda 810 kilometrelik parkurun geçildiği yarış Girne Kordonboyu’nda yapılan ödül töreniyle son buldu.

3 gün boyunca Çatalköy’den Dipkarpaz’a kadar, Beşparmak Dağlarının iki eteğinde ve Karpaz Yarımadası’nın iki kıyısında da süren yarışta 28 ekip mücadele etti. Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışın ilk iki gününde olduğu gibi son gününde de büyük bir mücadele verildi. Ralli kategorisinde 3 gün sonunda 3 farklı ekip liderlik koltuğuna çıktı. Son gün aldığı liderliği finişe kadar koruyan Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisi ilk kez zirvede yer almayı başarırken, yarışın son uzun etabında liderliği kaptıran, 2018 Afrodisia kazananı Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ikinci oldu. İlk günün lideri Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi çetin mücadele sonunda üçüncülük podyumunda yer alan ekip oldu. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde yapılan yarışın 14 ekip ile en kalabalık kategorisi olan Raid kategorisinde de büyük çekişme yaşandı. Hüdan Racing Team pilotları son gün yaptıkları atak ile ilk iki sırayı almayı başardılar. Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi ilk sırada yer alırken, Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi ikinci sıraya yükselmeyi başardı. İlk günün lideri Üstün Dedeoğlu-Ayşe Yolum ikilisi podyumu tamamlayan ekip oldu. 5 ekibin yer aldığı Macera kategorisinde ise Polaris Racing Tema pilotları ilk iki sırayı aldı. Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi birinci, ATV ile yarışan Sona Singh ikinci oldu. Kategorinin üçüncüsü ise İbrahim Kara oldu.

Ralli takımlarda Zubi Racing Team, Raid takımlarda Hüdan Racing Team ve Macera takımlarda Polaris Racing Team ilk sırada yer alan takımlar oldular.

Yarışın Raid kategorisinde mücadele eden kadın sporcular da kupalarını aldılar. Kadın Co-pilotlarda birinci Ayşe Yolum, ikinci Bensu Koçak ve üçüncü Ebru Gezer oldu. Organizasyonun son etabı olan Baştaşlar Girne Seyirci Özel Etabı’nda da dereceye girenlere kupaları verildi. En iyi dereceyi Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi elde etti. İkinci Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikiisi olurken, üçüncü Zühtü Cumalıgil-Eraslan Ergün ikilisi oldu. Baştaşlar Seyirci Etabı’nda Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu da yer aldı. Organizasyona destek vermek için özel kupa niteliğinde sporcularıyla katılan KITMOK da dereceye giren sporcularına kupalarını takdim etti.