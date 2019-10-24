Afrodisia’da ilk gün tamamlandı

Kyrenia Offroad Derneği tarafından bu yıl altıncı kez organize edilen “Afrodisia Cyprus Offroad Rally-Raid”in ilk günü tamamlandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde Kyrenia Offroad Derneği tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen “Afrodisia Cyprus Offroad Rally-Raid” yarışının ilk uzun günü tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde yapılan yarış dün sabah Tatlısu’dan başladı. Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde toplam 28 yarışçı, Dipkarpaz’a kadar yarımadanın iki kıyısından da toplamı yaklaşık 310 kilometre olan parkuru tamamladılar. Zorlu mücadelenin ralli kategorisinde ilk günü Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi ilk sırada tamamladı. Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisinin ikinci sırada tamamladığı günün üçüncüsü Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisi oldu. Raid ve Macera kategorilerinde ise hakemler tarafından araç takip dökümlerindeki güzergahlar titizlikle incelenirken resmi olmayan sonuçlara göre günün macera birincisi Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi, Raid birincisi ise Mustafa Yemen-Muzaffer Yemen ikilisi oldu.