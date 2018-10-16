Afrodisia heyecanı dört gün sürecek

Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) tarafından organize edilen Afrodisia Cyprus Rally Raid 2018, 18-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4 gün boyunca gerçekleştirilecek olan Afrodisia Cyprus Rally Raid 2018, 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek. 4x4 Ralli, 4x4 Raid, 4x4 Macera, Motor, Atv ve Utv sürücülerinin 4 günlük keyifli bir mücadelesine sahne olacak olan etkinlikte, ekipler 2 gece Kantara Gençlik Kampı’nda, 1 gece de Lapta Kampı’nda konaklayacaklar.

Afrodisia Cyprus Rally Raid 2018, yarın Girne Seyirci Özel Etabı ile start alıp, Pazar günü tamamlanacak.

Bu arada Afrodisia Cyprus Rally Raid 2018 için bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde bir basın toplantısı düzenlenecek.