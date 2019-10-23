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Afrodisia heyecanı başlıyor

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Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek olan 800 kilometrelik “Afrodisia Cyprus Rally-Raid” bugün başlıyor

Afrodisia heyecanı başlıyor
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İlk kez 2014 yılında yapılan ve ülkemizin en büyük motorsporları organizasyonlarından biri olan Afrodisia Rally-Raid, bu yıl altıncı kez yapılıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde yapılacak yarışa birçok kuruluş da destek veriyor. 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak 4 günlük ve yaklaşık 800 kilometrelik yarış 3 kategori üzerinden yapılacak. Ralli, Raid ve Macera kategorisinde ekipler; 4×4 arazi aracı, ATV ve UTV araçlarla yarışacaklar. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yapacağı yarış bu akşam Girne Kordonboyu Atatürk Büstü önünden start alacak.

Startın ardından ekipler Kaplıca bölgesine kamp alanına gidecekler. Perşembe günü ve Cuma günü 3’er uzun etap geçilecek. Yarışın son günü olan Cumartesi günü ise 2 uzun etap ve Girne çevre yolu üzerinde hazırlanacak seyirci etabı geçilecek. Yarışın formatı gereği güzergah gizli tutulurken, seyirci etabının ardından Cumartesi akşamı yine Atatürk büstü önünde finiş ve ödül töreni yapılacak. Yarışta 9’u Ralli, 14’ü Raid ve 5’i Macera kategorilerinde olmak üzere toplam 28 ekip yarışacak ve sezonun şampiyonları da bu yarışta belirlenecek.

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