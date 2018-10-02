Afrodisia heyecanı 4 gün sürecek

Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) tarafından organize edilen Afrodisia Cyprus Rally Raid 2018, 18-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4 gün boyunca gerçekleştirilecek olan Afrodisia Cyprus Rally Raid 2018, 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek. 4x4 Ralli, 4x4 Raid, 4x4 Macera, Motor, Atv ve Utv sürücülerinin 4 günlük keyifli bir mücadelesine sahne olacak olan etkinlikle ilgili olarak ve kategoriler ile yarışma formatı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Afrodisia Cyprus Rally Raid 2018 sayfasından bilgi edinebilirler.