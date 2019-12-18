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45 sene sonra derbi heyecanı yaşanacak

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Güney Kıbrıs’ta komşu olan, Köfünyeliler’in (Geçitkale) takımı Geçitkale ile Aytotorolular’ın (Boğaziçi) takımı Yeni Boğaziçi, 45 sene sonra derbi heyecanı yaşayacaklar

45 sene sonra derbi heyecanı yaşanacak

Güney Kıbrıs’tan kalan Köfünye ile Aytotoro kökenlilerin takımları BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 9. haftada Pazar günü saat 11:00’deGeçitkale Stadında oynanacak olan maçta karşılaşacaklar.

Güney Kıbrıs’ta komşu olan 2 köy, Köfünyeliler’in (Geçitkale) takımı Geçitkale ile Aytotorolular’ın (Boğaziçi) takımı Yeni Boğaziçi, 45 sene sonra oynanacak olan derbinin heyecanı ile maça hazırlanıyorlar.

Toplumsal varoluş mücadelesi günlerinde birlikte mücadele verip, şehitler vermiş olan köylerin maçlarının centilmence geçmesi bekleniyor.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Yeni Boğaziçi puan kayıpsız olarak ilk sırada yer alırken, Geçitkale 5 puan geride ikinci sırada yer alıyor.

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