41 kere maşallah

“Klasik Otomobil Hazine Avcılığı-Lefgoşa’nın Hazineleri” etkinliğine 41 klasik araç katılırken, “En İyi Korsan” Cevdet-Sinem Boğaçhan oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı-Lefgoşa’nın Hazineleri” etkinliğine 41 klasik araç katıldı.

“En İyi Korsan” Cevdet-Sinem Boğaçhan oldu. Klasikler Bandabulya’ya renk katarken, tarihi yerleri keşfettiler. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), İSGÜM ve Pekur Ltd. ana sponsorluğunda “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” faaliyetini gerçekleştirdi. Yılın altıncı organizasyonu olan etkinlik, “Lefgoşa’nın Hazineleri” adıyla yapıldı. 41 klasik aracın katıldığı etkinlik, çok keyifli ve eğlenceli geçti. Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Papa Bar’dan başlayan yarış kapsamında klasik severler, yedi farklı noktadan geçerek yine başladığı yere döndü. Lefkoşa’nın tarihinde önemli yeri olan Budak Pastanesi, Ayluga Kilisesi, Kaymaklı Cami, Yiğitler Burcu, Barbarlık Müzesi, Dr. Fazıl Küçük Anıt Tepe’yi bulmak için ekiplere Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs şivesine ait kelimelerden oluşan 21 soru soruldu, gidecekleri bir sonraki tarihi noktayı bulmaları için yönlendirme yapıldı. Lefkoşa’yı gezen klasik severler yine geçtikleri yerlerden ilgiyle takip edildi.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının altıncı faaliyeti olan organizasyon, dernek üyelerine şampiyonada 10 puan verdi. “En İyi Korsan” Cevdet-Sinem Boğaçhan Yarışmada, 21 sorunun 19’una doğru cevap vererek “En İyi Korsan” ödülünü Cevdet-Sinem Boğaçhan çifti kazandı. İkincilik ise 18 doğru cevapla Arif-Uğur Fıratlı’nın oldu.

150 kişinin katıldığı etkinlik, Papa Bar’da sunulan akşam yemeğinin ardından eğlenceyle sürdü. DJ Dinç’in nostalji dolu müzikleri, herkesi geçmişe götürdü. Bölgede başka bir etkinlikte bulunan Taşkınköy Folklor Ekibi’nin de klasik severler için halk danslarımızdan örnekler sunması keyiflere keyif kattı.

İSGÜM ve Pekur Ltd. Direktörü Uğur Ergün, katılımcılara teşekkür ederek Kıbrıs tarihini ve kültürünü yaşatan faaliyete sponsor olmaktan gurur duyduğunu belirtti. KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da derneğe ve faaliyetlerine sahip çıkan üyeler ile klasik severlere teşekkür ederek beklenenin üzerinde katılım sağlanmasının kendisini mutlu ettiğin i söyledi. Aliusta, “Biz, her faaliyette üyesi artan, büyüyen bir aileyiz” dedi.