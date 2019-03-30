25 ekip Atak yapacak

Offroad Ralli-Raid Şampiyonası ilk yarışı “Cyprus Offroad Attack”, bugün 25 ekibin katılımıyla yapılıyor. Akdeniz Köyü bölgesinde yapılacak yarışın seyirci noktaları ve yarışçı listesi yayınlandı

Kyrenia Offroad Derneği, Offroad Ralli-Raid Şampiyonası Cyprus Offroad Attack yarışı ile başlıyor. Dün teknik kontrol ve idari kontrollerin ardından bu sabah 08.00’de Atatürk Spor Kompleksi park yerinden start alacak olan yarışta ekipler toplamı 83 kilometre olan 2 açık ve toplamı 23 kilometre olan 2 kapalı etap geçecekler. Ödül töreninin ise takribi 19.00’da Girne Kordon Boyu’nda yapılması planlanıyor.

SEYİRCİ NOKTALARI

Offroad Ralli Raid formatı gereği etaplar gizli tutulurken, yarışçılar start anından itibaren finişe kadar gidecekleri tüm güzergahları, start aldıklarında görevliler tarafından verilecek yol notu kitapçığından öğrenecekler. Hız limitinin olmadığı ilk kapalı etabın başlama saati 10.45 olarak açıklanırken, etap Tepebaşı-Akdeniz Köyü yolu üzerinden izlenebilecek. 14.50’de başlayacak olan ikinci kapalı etabı ise Kalkanlı-Tepebaşı köyleri arasındaki anayol üzerinden Akdeniz ormanı içerisine dönen, köyün güney kesiminden denize doğru inen geniş ve düzgün toprak yol takip edilerek ulaşılabilinir.

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Ralli Otomobil, Raid ve Macera kategorilerinde toplamda 25 kayıt alındı. Ralli Otomobil kategorisine 13 ekip kayıt yaptırdı. Raid kategorisinde 10 ekip ve Macera kategorisinde biri UTV, biri ATV olmak üzere 2 kayıt alındı.