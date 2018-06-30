banner107
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
10 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
19 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
38 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
113 0
Kazdağları
Kazdağları
95 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
86 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
87 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
138 0
banner82
banner147

24 saatlik zorlu mücadele başladı

banner27

Kyrenia Off Road Derneği tarafından bu sene dördüncüsü organize edilen ve ana sponsorluğunu Gepaz Yapı Market’in üstlendiği 24 saat offroad yarışı, Girne Kordonboyu’nda yapılan törenle başladı

24 saatlik zorlu mücadele başladı
banner137

Gepaz Yapı Market’in ana sponsorluğunu üstlendiği 24 saat offroad yarışı start aldı. Dün öğle saat 13.00’te Girne Kordon boyu Atatürk büstü önünde yapılan törenle yarışmacılar tek tek start alırken, törene Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve sponsorlar da katıldı.

Bu yıl dördüncüsü organize edilen ve format gereği yarışın yapılacağı bölgenin açıklanmadığı 24 Saat Offroad Yarışı, start anında alınacak ilk koordinat noktası ile başladı. İlk koordinatın bulunduğu noktada alınacak ikinci koordinat ve bu şekilde 24 saat boyunca yaklaşık 500 kilometrelik 4 etap geçilecek ve yarış bugün saat 13.00’te, başladığı yer olan Girne Kordonboyu’nda sona erecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.