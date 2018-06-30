24 saatlik zorlu mücadele başladı

Kyrenia Off Road Derneği tarafından bu sene dördüncüsü organize edilen ve ana sponsorluğunu Gepaz Yapı Market’in üstlendiği 24 saat offroad yarışı, Girne Kordonboyu’nda yapılan törenle başladı

Gepaz Yapı Market’in ana sponsorluğunu üstlendiği 24 saat offroad yarışı start aldı. Dün öğle saat 13.00’te Girne Kordon boyu Atatürk büstü önünde yapılan törenle yarışmacılar tek tek start alırken, törene Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve sponsorlar da katıldı.

Bu yıl dördüncüsü organize edilen ve format gereği yarışın yapılacağı bölgenin açıklanmadığı 24 Saat Offroad Yarışı, start anında alınacak ilk koordinat noktası ile başladı. İlk koordinatın bulunduğu noktada alınacak ikinci koordinat ve bu şekilde 24 saat boyunca yaklaşık 500 kilometrelik 4 etap geçilecek ve yarış bugün saat 13.00’te, başladığı yer olan Girne Kordonboyu’nda sona erecek.