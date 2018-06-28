24 Saat Offroad yarışının tanıtımı yapıldı

Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) tarafından bu sene dördüncüsü organize edilen “Gepaz 24hr. Off Road Challenge” öncesi basın toplantısı düzenlendi

Gepaz Yapı Marketin ana sponsorluğunu üstlendiği 24 saat Offroad Yarışı basına tanıtıldı. Eziç Lefkoşa’da yapılan basın toplantısında; Kyrenia Off Road Derneği Başkanı Hakan Denizalp ile yönetim kurulu üyeleri Ramadan Uzun, Soyer Arseven ve Cem Aytaç, yarışmanın ana sponsoru Gepaz Yapı Market direktörü Salih Güllüelli, sponsorlardan Topline direktörü Veysel Kösen, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve Yarışma Direktörü Mehmet Karzaoğlu hazır bulundu. Bu sene dördüncüsü yapılacak yarışla ilgili bilgiler verildi.

KYOFF Başkanı Hakan Denizalp yarışa katkı koyan sponsorlara ve destekçilere teşekkür ederken, Gepaz direktörü Salih Güllüelli güzel bir çalışma yapıldığını takip ettiklerini ve bu organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Söz alan Topline direktörü Veysel Kösen ise güzel bir hafta sonu olmasını dilerken, yarışmacılara da başarılar diledi. Yarış direktörü Mehmet Karzaoğlu ise; “Yarışmanın isminin 24 saat olmasına karşın, organizasyon olarak 50 kişilik bir ekiple 35 saate yakın aktif bir çalışma sergileyeceğiz. Her yarışımızda olduğu gibi yine Kıbrıs’ımızın saklı kalmış güzelliklerini yarışmacılarımızla buluşturmaya çalıştık. Sürprizlerle dolu bir yarışma güzergâhı hazırladık.” dedi.

Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan 24 Saat Offroad Yarışı, 30 Haziran Cumartesi günü 13.00’te Girne Kordon boyu Atatürk Büstü önünden start alacak. 24 saat verilecek mücadelelerin ardından 1 Temmuz 2018 Pazar günü yine 13.00’te aynı yerde sona erecek. Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılacak yarış yaklaşık 500 kilometrelik etaplardan oluşacak. Gepaz Yapı Market’in ana sponsorluğunda yapılacak yarışa; Topline, North Steel Homes, TPS, Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Telsim Vodafone, Capital Radyo, Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı katkıda bulunuyor.