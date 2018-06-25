24 saat Offroad heyecanı

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 24 Saat Offroad Yarışı, Gepaz Yapı Market sponsorluğunda Cumartesi başlayıp, Pazar günü saat 13.00’te son bulacak

Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan 24 Saat Offroad Yarışı, 30 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’te Girne Kordonboyu Atatürk Büstü önünden start alacak.

24 saat verilecek mücadelelerin ardından 1 Temmuz 2018 Pazar günü yine saat 13.00’te aynı yerde sona erecek. Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılacak yarış yaklaşık 500 kilometrelik etaplardan oluşacak.

Kayıt işlemlerinin Çarşamba akşamı son bulacağı yarışın sporcu toplantısı da aynı gün saat 18.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü tarafından sportif direktörlüğü yapılacak yarışta ekipler araçların bakımları için verilecek servis araları haricinde mola vermeden koordinat takibi ile yarışacaklar. Ralli kategorisinde ekipler hız limitleri dahilinde en kısa sürede koordinat etaplarını tamamlamaya çalışacaklar. Raid ve Macera kategorisinde ise ekipler koordinat görevlerine uyarak, en kısa yolu kat ederek finişe ulaşmaya çalışacaklar. Gepaz Yapı Market’in ana sponsorluğunda yapılacak yarışa; Topline, North Steel Homes, TPS, Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Telsim Vodafone, Capital Radyo, Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı katkıda bulunuyor.