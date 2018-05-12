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24 driftçi, Mağusa'da yan verecek

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Drift Şampiyonası’nda 2018 sezonu bugün Mağusa Tır Parkı içerisinde yapılacak yarış ile başlıyor. Para ödüllü olan sezonun ilk yarışında 24 yarışmacı mücadele edecek

24 driftçi, Mağusa'da yan verecek
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Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift şampiyonası’nda yeni sezon,  Mağusa Tır Parkı’nda bugün yapılacak yarış ile başlıyor. Sporcuların ve seyircilerin en sevdiği pistlerden olan Mağusa tır parkında dün serbest antrenmanlar yapıldı.

Oldukça hızlı ve teknik bir pistte yapılacak yarış öncesi, yarışma komiserleri, Avrupa’nın en önemli drift şampiyonası olan Drift GP’de görev yapan; Niall Gunn, Antanas Kygoulis ve Olaf Commis sporculara bilgiler verdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Bank, Near East Technology, Les Ambasadeurs, Döveç Group, Başman Group, Dorona Turizm, Park Palace, Girne Üniversitesi, Malpas Hotel, BigiBox, Cookies, Mobil 1, Mardo Ice Cream gibi kuruluşların destek verdiği yarış, sabah yapılacak resmi antrenman ve sıralama turları ile başlayacak. Saat 13.00’den itibaren ise ikili eşleşmeleri başlayacak. Seyirciler için de büyük değişiklikler yapılan organizasyonda özel izleyici tribünleri ve bir çok yiyecek içecek standı bulunacak. Çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği yarışta yine ilk kez para ödülü de verilecek. Yarışın üçüncüsü 500 TL, ikincisi 1,000 TL ve birincisi 2,000 TL ödül kazanacak.

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