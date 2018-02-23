18 araç start alacak

Üç yarışlık sprint şampiyonasının son yarışı Pazar günü Serdarlı-Görneç arasında 18 ekibin katılımıyla gerçekleşiyor

2017-18 Enl Global Kış Kupası adı altında düzenlenen 3 yarışlık sprint şampiyonasında son yarışı Pazar günü Serdarlı-Görneç arasında 18 ekibin katılımıyla gerçekleşiyor.

Yarışın merkezinin ve servis alanının Serdarlı köy meydanına kurulacağı ve şenlik havasında geçmesi planlanan yarışta ekipler Serdarlı ve Görneç köyleri arasındaki 6.0 Kilometre uzunluğundaki etabı 3 kez geçecekler. Ralli saat 11.00’da ilk etabın startı ile başlayacak.

Seyir zevkinin oldukça yüksek olacağı ve ilk kez bir Ralli de kullanılacak olan parkuru seyirciler Görneç Ova Restaurant’ın bulunduğu konumdan takip edebilecekler. İzleyiciler Serdarlı’nın Kalavaç yolu çıkışı üzerindeki seyirci noktasından da yarışı izleyebilecekler.

Enl Global Ana sponsorluğunda gerçekeleşen 3 yarışlık şampiyonada ilk iki yarışı kazanan Mustafa Bulutoğluları, şampiyonada lider konumda bulunuyor. Şampiyonluğun diğer adayı konumunda ise istikrarlı performans gösterip iki yarışı da ikinci bitiren Cevdet Alptürk bulunuyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise İbrahim Damdelen bulunuyor.

Eski drift şampiyonu İbrahim Yücebaş krosskart ile öncü araç olarak start alacakken , eski tırmanma şampiyonu Doğa Koyuncu ise ilk defa rallide yarışacak. Co-pilotlar Harun Çakır, İbrahim Kara ve Ahmet Behlül arasındaki şampiyonluk düğümü bu yarışla birlikte çözülecek.