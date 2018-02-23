18 araç start alacak

2017-18 Enl Global Kış Kupası adı altında düzenlenen 3 yarışlık sprint şampiyonasında son yarışı Pazar günü Serdarlı-Görneç arasında 18 ekibin katılımıyla gerçekleşiyor.
Yarışın merkezinin ve servis alanının Serdarlı köy meydanına kurulacağı ve şenlik havasında geçmesi planlanan yarışta ekipler Serdarlı ve Görneç köyleri arasındaki 6.0 Kilometre uzunluğundaki etabı 3 kez geçecekler. Ralli saat 11.00’da ilk etabın startı ile başlayacak.
Seyir zevkinin oldukça yüksek olacağı ve ilk kez bir Ralli de kullanılacak olan parkuru seyirciler Görneç Ova Restaurant’ın bulunduğu konumdan takip edebilecekler. İzleyiciler Serdarlı’nın Kalavaç yolu çıkışı üzerindeki seyirci noktasından da yarışı izleyebilecekler.
Enl Global Ana sponsorluğunda gerçekeleşen 3 yarışlık şampiyonada ilk iki yarışı kazanan Mustafa Bulutoğluları, şampiyonada lider konumda bulunuyor. Şampiyonluğun diğer adayı konumunda ise istikrarlı performans gösterip iki yarışı da ikinci bitiren Cevdet Alptürk bulunuyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise İbrahim Damdelen bulunuyor.
Eski drift şampiyonu İbrahim Yücebaş krosskart ile öncü araç olarak start alacakken , eski tırmanma şampiyonu Doğa Koyuncu ise ilk defa rallide yarışacak. Co-pilotlar Harun Çakır, İbrahim Kara ve Ahmet Behlül arasındaki şampiyonluk düğümü bu yarışla birlikte çözülecek.
|
Çatoz Ralli Sprint - Resmi Olmayan Start Listesi
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
SINIF
|
000
|
000
|
Mahmut Özer
|
Ford Focus
|
00
|
00
|
Bahadır Gülok
|
Subaru İmpreza
|
0
|
0
|
İbrahim Yücebaş
|
SEMOG Cross Kart
|
1
|
1
|
Mustafa Bulutoğluları
|
Selio
|
Ford Fiesta RS WRC
|
1
|
2
|
2
|
Cevdet Alptürk
|
Mustafa Yücener
|
Ford Fiesta S2000
|
2
|
3
|
3
|
Cahit Yetkili
|
Harun Çakır
|
Mitsubishi Lancer Evo 9
|
N
|
4
|
4
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Yasemin Kamiloğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo 10
|
1
|
5
|
5
|
Murat Aşık
|
Ali Kiremitcioğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo 10
|
N
|
6
|
6
|
Selen Bilgimer
|
Mustafa Kandır
|
Mitsubishi Lancer Evo 3
|
1
|
7
|
7
|
Asaf Akçın
|
Vural Vurur
|
Mitsubishi Lancer Evo 8
|
N
|
8
|
8
|
Halil Mulla
|
İbrahim Kara
|
Ford Fiesta R2
|
4
|
9
|
9
|
İbrahim Yolcu Argün
|
Münür Taçoy
|
Suzuki Swift
|
4
|
10
|
10
|
Özhan Karaduman
|
Serdar Kumru
|
Fiat Palio
|
4
|
11
|
11
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Mitsubishi Lancer Evo 6
|
1
|
12
|
12
|
Doğa Koyuncu
|
Hüseyin Genç
|
Mitsubishi Lancer Evo 8
|
1
|
13
|
14
|
Mehmetali Yavaşoğlu
|
Özcan Çelik
|
Mitsubishi Lancer Evo 8
|
1
|
14
|
15
|
Yusuf Cambaz
|
Ahmet Behlül
|
Honda Civic Type R
|
4
|
15
|
16
|
Canben Özpaşa
|
İzde Bulunç
|
Opel Corsa
|
4
|
16
|
17
|
Hüseyin Yarkıner
|
Hüseyin Nalçakanoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo 6
|
1
|
17
|
18
|
Ahmet Esendağlı
|
Veli Esendağlı
|
Suzuki Vitara
|
T1
|
18
|
19
|
Serhat Karaoğlan
|
İsmail Karataç
|
TomCat
|
T2