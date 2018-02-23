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18 araç start alacak

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Üç yarışlık sprint şampiyonasının son yarışı Pazar günü Serdarlı-Görneç arasında 18 ekibin katılımıyla gerçekleşiyor

18 araç start alacak
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2017-18 Enl Global Kış Kupası adı altında düzenlenen 3 yarışlık sprint şampiyonasında son yarışı Pazar günü Serdarlı-Görneç arasında 18 ekibin katılımıyla gerçekleşiyor.

Yarışın merkezinin ve servis alanının Serdarlı köy meydanına kurulacağı ve şenlik havasında geçmesi planlanan yarışta ekipler Serdarlı ve Görneç köyleri arasındaki 6.0 Kilometre uzunluğundaki etabı 3 kez geçecekler. Ralli saat 11.00’da ilk etabın startı ile başlayacak.

Seyir zevkinin oldukça yüksek olacağı ve ilk kez bir Ralli de kullanılacak olan parkuru seyirciler Görneç Ova Restaurant’ın bulunduğu konumdan takip edebilecekler. İzleyiciler Serdarlı’nın Kalavaç yolu çıkışı üzerindeki seyirci noktasından da yarışı izleyebilecekler.

Enl Global Ana sponsorluğunda gerçekeleşen 3 yarışlık şampiyonada ilk iki yarışı kazanan Mustafa Bulutoğluları, şampiyonada lider konumda bulunuyor. Şampiyonluğun diğer adayı konumunda ise istikrarlı performans gösterip iki yarışı da ikinci bitiren Cevdet Alptürk bulunuyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise İbrahim Damdelen bulunuyor.

Eski drift şampiyonu İbrahim Yücebaş krosskart ile öncü araç olarak start alacakken , eski tırmanma şampiyonu Doğa Koyuncu ise ilk defa rallide yarışacak. Co-pilotlar Harun Çakır, İbrahim Kara ve Ahmet Behlül arasındaki şampiyonluk düğümü bu yarışla birlikte çözülecek.

Çatoz  Ralli Sprint  - Resmi Olmayan Start Listesi

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

000

000

Mahmut Özer

Ford Focus

00

00

Bahadır Gülok

Subaru İmpreza

0

0

İbrahim Yücebaş

SEMOG Cross Kart

1

1

Mustafa Bulutoğluları

Selio

Ford Fiesta RS WRC

1

2

2

Cevdet Alptürk

Mustafa Yücener

Ford Fiesta S2000

2

3

3

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

4

4

Mehmet Kamiloğlu

Yasemin Kamiloğlu

Mitsubishi Lancer Evo 10

1

5

5

Murat Aşık

Ali Kiremitcioğlu

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

6

6

Selen Bilgimer 

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo 3

1

7

7

Asaf Akçın

Vural Vurur

Mitsubishi Lancer Evo 8 

N

8

8

Halil Mulla 

İbrahim Kara

Ford Fiesta R2

4

9

9

İbrahim Yolcu Argün

Münür Taçoy

Suzuki Swift

4

10

10

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

4

11

11

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

12

12

Doğa Koyuncu

Hüseyin Genç

Mitsubishi Lancer Evo 8 

1

13

14

Mehmetali Yavaşoğlu

Özcan Çelik

Mitsubishi Lancer Evo 8 

1

14

15

Yusuf Cambaz

Ahmet Behlül

Honda Civic Type R

4

15

16

Canben Özpaşa

İzde Bulunç

Opel Corsa

4

16

17

Hüseyin Yarkıner

Hüseyin Nalçakanoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

17

18

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

T1

18

19

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

TomCat

T2
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